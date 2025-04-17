Поразка у чвертьфінальному протистоянні Ліги чемпіонів від Арсенала стала останньою краплею для гравців Реала. Лідери команди розчарувались в Карло Анчелотті та не вважають його тактику дієвою для досягнення великих цілей.

Мер іспанського міста накинувся на темношкірих гравців Реала після принизливого вильоту з ЛЧ від Арсенала

Зірки королівського клубу більше не довіряють італійському спеціалісту та вже донесли свою головну претензію президенту Флорентіно Пересу, повідомляє Relevo.

В керівництві знають про важку ситуацію в роздягальні й навіть старожили Реала не змогли врятувати авторитет Анчелотті. Перес мав серйозну розмову з лідерами команди після вильоту з ЛЧ та висловив претензії щодо їхньої віддачі.

Футболісти заявили, що наставник не зміг придумати ніяких дієвих тактичних планів на гру-відповідь для протидії команді Артети, а просто сподівався на пристрасть гравців та високу інтенсивність.

В клубі вважають, що тільки Перес може врятувати Анчелотті від відставки, але для цього необхідно, щоб Реал здобув перемоги в чемпіонаті Іспанії та Кубку Короля.

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