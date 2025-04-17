Лідери Реала підняли бунт проти Анчелотті – головну претензію команди вже донесли до президента
Флорентіно Перес довідався про складну ситуацію в роздягальні Реала.
Поразка у чвертьфінальному протистоянні Ліги чемпіонів від Арсенала стала останньою краплею для гравців Реала. Лідери команди розчарувались в Карло Анчелотті та не вважають його тактику дієвою для досягнення великих цілей.
Мер іспанського міста накинувся на темношкірих гравців Реала після принизливого вильоту з ЛЧ від Арсенала
Зірки королівського клубу більше не довіряють італійському спеціалісту та вже донесли свою головну претензію президенту Флорентіно Пересу, повідомляє Relevo.
В керівництві знають про важку ситуацію в роздягальні й навіть старожили Реала не змогли врятувати авторитет Анчелотті. Перес мав серйозну розмову з лідерами команди після вильоту з ЛЧ та висловив претензії щодо їхньої віддачі.
Футболісти заявили, що наставник не зміг придумати ніяких дієвих тактичних планів на гру-відповідь для протидії команді Артети, а просто сподівався на пристрасть гравців та високу інтенсивність.
В клубі вважають, що тільки Перес може врятувати Анчелотті від відставки, але для цього необхідно, щоб Реал здобув перемоги в чемпіонаті Іспанії та Кубку Короля.
Арсенал вийшов у півфінал Ліги чемпіонів – "каноніри" заслужено перемогли Реал на Сантьяго Бернабеу