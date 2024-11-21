Матчі 14-го туру УПЛ сезону 2024/25 розтягнуться на чотири дні – з 22-го по 25-те листопада включно, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Минай вигнав трьох гравців за порушення режиму – серед відрахованих два екс-вінгери Шахтаря та вихованець Динамо

Непоступливий Верес на своєму полі спробує завдати першої поразки Олександрії, а Рух намагатиметься перервати 8-матчеву безвиграшну серію у битві з Лівим Берегом. Цікаво також буде поспостерігати за дуеллю Шахтаря та Інгульця, який нині очолює екс-захисник "гірників" Василь Кобін.

14 ТУР

22 листопада, п'ятниця

18:00 – Карпати – Колос – головний арбітр – Володимир Новохатній (Черкаси), арбітр VAR – Віктор Копієвський (Кропивницький).

23 листопада, субота

13:00 – Ворскла – ЛНЗ – головний арбітр – Михайло Райда (Закарпатська область), арбітр VAR – Віталій Романов (Дніпро).

15:30 – Динамо – Чорноморець – головний арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя), арбітр VAR – Микола Балакін (Київська область).

18:00 – Інгулець – Шахтар – головний арбітр – Олександр Кальонов (Хмельницький), арбітр VAR – Клим Заброда (Суми).

24 листопада, неділя

13:00 – Оболонь – Кривбас – головний арбітр – Дмитро Панчишин (Харків), арбітр VAR – Олександр Афанасьєв (Харків).

15:30 – Верес – Олександрія – головний арбітр – Андрій Коваленко (Полтава), арбітр VAR – Ігор Пасхал (Херсон).

18:00 – Рух – Лівий Берег – головний арбітр – Денис Шурман (Київська область), арбітр VAR – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ).

25 листопада, понеділок

18:00 – Полісся – Зоря – головний арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький), арбітр VAR – Олександр Омельченко (Слов’янськ).

Нагадаємо, після 13-ти турів Динамо та Олександрія лідирують в УПЛ, випереджаючи Шахтар на шість балів.

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