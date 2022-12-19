Провідне спортивне видання Франції опублікувало збірну найгірших гравців ЧС-2022 у Катарі. До неї потрапили лідери Наполі (Пйотр Зєліньскі) та Атлетіко (Яннік Карраско), а також Гарет Бейл.

Троє французів і лише один аргентинець – символічна збірна ЧС-2022

Антизбірну було визначено на основі системи рейтингів L'Equipe. Кожен гравець для влучення в цю символічну борну мав зіграти щонайменше два матчі в турнірі. Гравцем із найнижчим рейтингом став нападник збірної Данії Андреас Сков Ольсен, який набрав у середньому оцінку у 2,5 бали.

Найгірша команда чемпіонату світу за версією L'Equipe: Уейн Хеннессі (Уельс); Метті Кеш (Польща), Хосейн Кананізадеган (Іран), Буалем Хухі (Катар), Яннік Карраско (Бельгія); Андреас Сков Ольсен (Данія), Крістіан Бєлік (Польща), Пйотр Зєліньскі (Польща), Кріпін Діатта (Сенегал); Гарет Бейл (Уельс), Ентоні Контрерас (Коста-Ріка).

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