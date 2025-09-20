Гравці Манчестер Сіті Бернарду Сілва і Родрі віддали належне своїм опонентам в Лізі чемпіонів та англійській Прем'єр-лізі.

Лідерів "містян" запитали, який клуб був їхнім найскладнішим суперником в чемпіонаті та ЛЧ. Думки португальця та іспанця виявилися схожими, інформує AS.

Бернарду: У Прем'єр-лізі це Ліверпуль із Салахом, а в Лізі чемпіонів – мадридський Реал з Вінісіусом та Родріго.

Родрі: Я б сказав, що в Прем'єр-лізі – Ліверпуль, а в Лізі чемпіонів – мадридський Реал. Також було складно, коли я зустрічався з Барсою часів Мессі.

Нагадаємо, жереб вкотре звів Ман Сіті та Реал в Лізі чемпіонів. Титани зійдуться 10 грудня на Бернабеу в рамках 6-го туру основного етапу.

