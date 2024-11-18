Захисник Вірджил ван Дейк і хавбек Френкі де Йонг покинули табір "Ораньє" через медичні причини, інформує прес-служба команди.

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Завтра (19 листопада) збірна Нідерландів завершить груповий етап Ліги націй на полі Боснії і Герцеговини. Втім, цей матч вже не має жодного турнірного значення. Підопічні Кумана точно виходять у плей-офф з другого місця.

Натомість клубам ван Дейка і де Йонга слід сподіватися на відсутність травм. Ліверпуль 24 листопада зіграє проти Саутгемптона в АПЛ, а 27-го супербитва з Реалом в ЛЧ. На Барселону очікують Сельта та французький Брест.

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