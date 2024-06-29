Груповий етап чемпіонату Європи з футболу 2024 завершився, а з ним і шлях України на турнірі. Проте досі триває конкурс прогнозів на нашому сайті, адже попереду – найцікавіше. І ми не лише про визначення чемпіонів Європи, а й про імена найкращих прогнозувальників Євро-2024.

Звісно, без участі України дивитися Євро-2024 вже не так хвилююче. Та щоб було не менш цікаво – рекомендуємо брати участь у конкурсі прогнозів на Футбол 24. Ідеться як про незабутні емоції від перегляду матчів, так і про круті призи.

Які призи отримають найкращі прогнозувальники

Нагадаємо, що із початком чемпіонату Європи ми відновили наш легендарний конкурс прогнозів, точніше – його призовий фонд. Три щасливчики, яким вдасться приборкати фортуну та залучити інтуїцію, отримають:

Перше місце

Футбольний м’яч Аdidas з емблемою Євро 2024

Чорну кепку Аdidas з логотипом UEFA EURO24 (розмір L)

Шарф збірної України

Друге місце

Білу футболку Аdidas з емблемою Євро 2024 (розмір L)

Сумку-мішок збірної України

Шарф збірної України

Третє місце

Колекційний набір фігурок гравців збірної України 2024

Книгу Андрія Шевченка "Шляхетна сила. Моє життя, мій футбол"

Шарф збірної України



Призи найкращим прогнозувальникам конкурсу Футбол 24

Ми вдячні всім прогнозувальникам за активність і вже готові підбити проміжні результати конкурсу.

Лідери конкурсу прогнозів за підсумками групового етапу Євро-2024

Рейтинг прогнозувальників напередодні 1/8 фіналу Євро-2024 очолює Паша Павленко. За прогнози на 20 матчів він набрав 169 балів! Приємно, що Паша – наш давній читач, адже на його рахунку понад 44 тисячі зроблених прогнозів. Респект і подяка!

Тиснемо руку володарю другого місця – Oleg Val, у якого 166 балів за 22 прогнози. Олег теж досвідчений прогнозувальник, що зробив майже 14 тисяч прогнозів. Так тримати!

Замикає трійку лідерів Андріан Тивунька, в активі якого 163 бали за 22 прогнози. Відмінний результат, адже Адріан потрапив до топу найкращих, хоча загалом зробив тільки 72 прогнози. Велкам ту зе клаб!

ТОП 10 прогнозувальників Євро-2024 / Скріншот рейтингу

Авжеж, у нашій турнірній табличці все ще може кардинально змінитися, тому кожен має шанс поборотися за призи. А вже у понеділок, 15 липня, ми оприлюднимо імена трьох щасливчиків, які отримають почесне звання чемпіонів та заслужені призи.

Коротко про правила конкурсу

Правила конкурсу прогнозувальників незмінні:

– Прогноз можна зробити ДО початку матчу. Для цього потрібно залогінитися на сайті – через Facebook чи Google або ж шляхом реєстрації (слід ввести логін, пошту і пароль).

– Результати матчів плей-офф враховуються лише за підсумками ОСНОВНОГО часу.

Система нарахування балів:

– Вгадано переможця гри: 3 бали

– Вгадано нічию: 6 балів

– Вгадано різницю в рахунку: 5 балів

– Вгадано точний рахунок: 12 балів

– Вгадано точний рахунок (сума голів 5 і більше): 14 балів

Рейтинг прогнозистів формується в режимі онлайн одразу по завершенню матчу.

Тож продовжуйте стежити за футбольними баталіями Євро-2024 і не баріться із прогнозами на матчі плей-офф. Успіхів!