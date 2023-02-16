Інтер не став карати Ніколо Бареллу і Ромелу Лукаку за конфлікт під час матчу із Сампдорією (0:0).

Під час матчу із Сампдорією Барелла обурювався помилками своїх партнерів. Після чергового сплеску Ніколо руками Ромелу Лукаку назвав його "сучим сином" і звернувся до нього із закликом: "Більше так не роби".

Лукаку посварився з Бареллою під час матчу – гравці Інтера обрали сторону

Гравці Інтера стали на бік Лукаку, а головний тренер Сімоне Індзагі засудив поведінку обох гравців після матчу.

У середу на тренуванні в присутності представників керівництва клубу обидва гравці помирилися, інформує Gazzetta dello Sport. Незважаючи на невдоволення ситуацією, боси "нерадзуррі" не стануть карати Бареллу і Лукаку за цей конфлікт.

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