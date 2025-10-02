Стали відомі імена футболістів, які є кандидатами на нагороду найкращого гравця місяця в УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга оголосила претендентів на звання гравця місяця в УПЛ.

У список кандидатів потрапили:

Олександр Караваєв (Динамо)

Бруніньйо (Карпати)

Денис Мірошніченко (Карпати)

Педрінью (Шахтар)

Іван Калюжний (Металіст)

Теді Цара (Олександрія)

Олександр Філіппов (Полісся)

Глейкер Мендоза (Кривбас)

Список головних претендентів було сформовано завдяки коментаторам та експертам УПЛ ТБ, а також представникам ЗМІ.

Проголосувати за своїх фаворитів можна за посиланням. Голосування триватиме до 6-го жовтня.

