"Біла форма дуже подобається. Ми її втрьох і вибирали – я, віце-президент Олексій Паламарчук та адміністратор Віктор Кашпур. Ще Ден Бойко був.

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Пропонували і інші варіанти, але ми зупинилися на цій. Гама кольорів у всіх комплектів була однакова – біло-синя і синьо-біла. Відрізнялися самі візерунки, але я вже не згадаю, які були ще. Ми відразу вибирали і на наступний сезон", – розповів Сидорчук у ефірі YouTube-каналу Бомбардир.

Додамо, що побачити киян у новій ігровій формі можна вже незабаром – 1 серпня "біло-сині" розпочнуть участь у чемпіонаті України матчем проти Вереса.

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