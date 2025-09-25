Аліссон у матчі Кубка України проти Полісся Ставки отримав перелом п'ятої плеснової кістки. Як повідомляє прес-служба Шахтаря, бразилець був прооперований.

Шахтар втратив найрезультативнішого лідера на кілька місяців через травму

Операція відбулася в Лондоні. На відновлення Аліссону знадобиться до трьох місяців. Бразилець блискуче стартував під керівництвом Арди Турана. В активі бразильця чотири голи та п'ять асистів у всіх турнірах.

Нагадаємо, що Шахтар наразі перебуває на другому місці у турнірній таблиці УПЛ з 14 балами. На початку жовтня "гірники" стартують в Лізі конференцій матчем проти Абердіна.

