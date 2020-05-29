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Лідера Олександрії прооперували – у хавбека буде півроку, аби наважитися на продовження кар'єри

21:29 417 Читать на русском
Лідера Олександрії прооперували – у хавбека буде півроку, аби наважитися на продовження кар'єри
Андрій Запорожан (справа) / Фото з відкритих джерел

Досвідчений капітан Олександрії Андрій Запорожан розпочав відновлення після важкої травми.

Капітану Олександрії Андрію Запорожану зробили операцію на ахіллі в Києві, повідомляє видання Sportarena.

Капітан Олександрії близький до завершення кар'єри через важку травму

Хірургічне втручання пройшло успішно і тепер у 37-річного футболіста попереду тривале відновлення. За прогнозами лікарів без футболу хавбек перебуватиме близько півроку.

До слова, наставник Олександрії Володимир Шаран раніше заявив, що Запорожан скоріше за все завершить кар'єру, однак сам футболіст поки не визначився зі своїм майбутнім.

Нагадаємо, Андрій виступає у складі Олександрії з 2008 року. У поточному сезоні УПЛ провів 11 поєдинків, в яких забив один гол.

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Теги
УПЛ Андрій Запорожан Андрій Запорожан Олександрія Олександрія
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