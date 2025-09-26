Коул Палмер не зміг дограти матч проти Манчестер Юнайтед (1:2). У грі проти Лінкольна вінгер участі не брав через пошкодження. Найближчим часом він не повернеться на поле.

"Потрібно трохи поберегти Коула Палмера, щоб не погіршити його травму. Ми вирішили дати йому відпочити два-три тижні до перерви на матчі збірних, щоб подивитися, чи зможе він відновитися на 100%. Не думаю, що йому потрібна операція. Потрібно просто впоратися з болем у паху", – цитує Енцо Мареску журналіст Бен Джейкобс.

Варто зауважити, що таким чином Палмер пропустить ігри проти Брайтона та Ліверпуля в АПЛ, а також матч Ліги чемпіонів з Бенфікою, за яку виступають Георгій Судаков та Анатолій Трубін.

Коул Палмер після того, як перейняв 10 номер у Михайла Мудрика, часто став потрапляти до лазарету. А сам українець не грає через допінг скандал.

