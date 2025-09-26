Лідера Челсі спіткало "прокляття" Мудрика – він пропустить битву з Судаковим і Трубіним в ЛЧ
Головний тренер Челсі Енцо Мареска не зможе розраховувати на Коула Палмера найближчим часом.
Коул Палмер не зміг дограти матч проти Манчестер Юнайтед (1:2). У грі проти Лінкольна вінгер участі не брав через пошкодження. Найближчим часом він не повернеться на поле.
Палмер програв суд – він не зможе продовжувати свій бізнес
"Потрібно трохи поберегти Коула Палмера, щоб не погіршити його травму. Ми вирішили дати йому відпочити два-три тижні до перерви на матчі збірних, щоб подивитися, чи зможе він відновитися на 100%. Не думаю, що йому потрібна операція. Потрібно просто впоратися з болем у паху", – цитує Енцо Мареску журналіст Бен Джейкобс.
Варто зауважити, що таким чином Палмер пропустить ігри проти Брайтона та Ліверпуля в АПЛ, а також матч Ліги чемпіонів з Бенфікою, за яку виступають Георгій Судаков та Анатолій Трубін.
Коул Палмер після того, як перейняв 10 номер у Михайла Мудрика, часто став потрапляти до лазарету. А сам українець не грає через допінг скандал.
