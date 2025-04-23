Як повідомляє Diario Sport, Аль-Хіляль робить усе можливе, щоб підписати бразильця. Нещодавно делегація саудівського клубу відвідала Каталонію, щоб обговорити трансфер Рафіньї, а також інших гравців.

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Аль-Хіляль запропонував Рафіньї чотирирічний контракт із зарплатнею 200 млн доларів, розподілену по 50 млн за кожен із чотирьох сезонів. Саудівці готові заплатити за вінгера Барселоні 100 млн євро.

Спортивне керівництво "кулес" хотіли б зберегти Рафінью, але розуміє, що остаточне рішення ухвалюватиме саме гравець. На цю мить бразилець, насамперед, хоче продовжити виступати за "блаугранас".

Нагадаємо, Рафінья приєднався до Барселони у 2022 році. У поточному сезоні він відіграв у 49 матчах, в яких забив 30 голів та віддав 23 асисти. Бразилець є одним з претендентів на "Золотий м'яч".

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