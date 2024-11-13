Денис Антюх прагне вирватися з луганської "окупації", яка загрожує йому відсутністю ігрової практики наступні півтора року.

Півзахисник Зорі Денис Антюх може продовжити кар'єру в Першій лізі, повідомляє "ТаТоТаке". У послугах гравця зацікавлений Металіст 1925.

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Нещодавно 27-річний вінгер, контракт якого з Зорею розрахований до 30 червня 2025 року, вже вдруге відмовився продовжувати угоду з луганцями. За інформацією джерела, головним претендентом на гравця є харківський клуб.

Нагадаємо, Зоря вже у традиційному для себе стилі вдалась до шантажу і відсторонила Антюха від головної команди. Згодом Денису дозволили тренуватись з основою, однак заборонили брати участь в офіційних матчах.

До слова, у поточному сезоні Антюх зіграв за Зорю 10 матчів, в яких віддав 5 асистів. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

Металіст 1925 після 16-ти турів йде у турнірній таблиці групи Б Першої ліги на третій сходинці, набравши 26 очок і має 2 гри в запасі.

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