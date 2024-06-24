Лідер Зорі, який пережив клінічну смерть, ухвалив рішення про завершення кар'єри
Захисник Зорі Олег Данченко повідомив, що вирішив повісити бутси на цвях через проблеми зі здоров'ям та роботу лікарів.
"Я ретельно все зважив, і ухвалив рішення закінчити професійну кар'єру. Причини рішення? Це різниця в підходах лікарів. Мені говорили, що шанси хороші, але наші медики (українські – прим.) мене не допускають: вони не знають, як правильно діяти в таких ситуаціях. Я багато разів ставив собі питання – чи можна більш детально перевірити організм, щоб отримати більш повну картину.
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На жаль, але практика показала, що у нас немає хороших лікарів, або мені не пощастило знайти таких. Що ж, життя не закінчується, значить так було призначено і попереду інший цікавий етап", – поділився Данченко у коментарі ТаТоТаке.
Нагадаємо, що в лютому 2023 року у Данченка раптово зупинилось серце під час тренування. Тоді життя Данченку вдалося врятувати лише завдяки тому, що поблизу тренувального комплексу опинилися австрійські лікарі, у яких було необхідне обладнання, аби запустити серце.
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