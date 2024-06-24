"Я ретельно все зважив, і ухвалив рішення закінчити професійну кар'єру. Причини рішення? Це різниця в підходах лікарів. Мені говорили, що шанси хороші, але наші медики (українські – прим.) мене не допускають: вони не знають, як правильно діяти в таких ситуаціях. Я багато разів ставив собі питання – чи можна більш детально перевірити організм, щоб отримати більш повну картину.

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На жаль, але практика показала, що у нас немає хороших лікарів, або мені не пощастило знайти таких. Що ж, життя не закінчується, значить так було призначено і попереду інший цікавий етап", – поділився Данченко у коментарі ТаТоТаке.

Нагадаємо, що в лютому 2023 року у Данченка раптово зупинилось серце під час тренування. Тоді життя Данченку вдалося врятувати лише завдяки тому, що поблизу тренувального комплексу опинилися австрійські лікарі, у яких було необхідне обладнання, аби запустити серце.

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