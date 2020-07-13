Лідер Зорі у матчах з Динамо і Десною націлений виключно на перемогу

Хавбек Зорі Владислав Кочергін переконаний, що його команда може втримати другу сходинку до завершення УПЛ.

"Після трьох очок, здобутих у зустрічі з Колосом, ми налаштовані рішуче і в двох наступних поєдинках чемпіонату – з Динамо та Десною. У них націлені тільки на перемогу. Скрипник сказав, що все в наших руках і що попереду у нас три фінали. Додавши, що ми повинні на них зібратися, виходити на поле впевненими в собі, нічого не боятися і перемагати.

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Кого вважаю більш серйозним конкурентом? Це дві дуже хороші команди. Київське Динамо – гранд нашого футболу, Десна ж в цьому сезоні показує якісний футбол. Тому виділяти когось особливо не можу. Турнірна ситуація склалася таким чином, що до самого фінішу три команди, включаючи Зорю, борються за друге місце. Вся боротьба, вважаю, ще попереду", – резюмував Кочергін в інтерв'ю UA-football.

Нагадаємо, Зоря має перевагу у один пункт над Динамо, і у два над Десною. Спочатку луганці поїдуть в гості до Києва, а в останньому турі УПЛ прийматимуть команду Рябоконя.

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