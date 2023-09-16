Центральний захисник Зорі Арсеній Батагов не зіграє у першому турі Ліги конференцій проти Гента.

Лідер оборони Зорі та молодіжної збірної України травмувався на початку другого тайму матчу 7-го туру УПЛ проти Металіста 1925. Батагов на рівному місці отримав пошкодження і залишив поле.

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Медичне обстеження показало, що операція 21-річному захиснику не знадобиться. Лікарі очікують, що Арсеній повернеться до гри приблизно за три тижні. У Батагова пошкодження привідного м'язу, повідомляє ТаТоТаке.

Відповідно, Валерій Кривенцов не зможе розраховувати на захисника у матчі першого туру Ліги конференцій проти бельгійського Гента. Ця гра відбудеться у четвер, 21 вересня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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