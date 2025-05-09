Лідер Зорі прокоментував чутки про відхід Бартуловіча – луганці змарнували шанс на вихід в єврокубки
Капітан "чорно-білих" Пилип Будківський висловився щодо роботи під керівництвом Младена Бартуловіча.
– Як останні результати впливають на Зорю зсередини?
– Були шанси поборотися за єврокубки. Ментально нас трошки це вибило. Залишаються три завершальні гри. Потрібно виходити й битися за емблему Зорі, за себе і вболівальників, які завжди з нами.
Бартуловіч прокоментував чутки про свій відхід з Зорі
– Чому Зорі не вдається досягти стабільності у своїй грі?
– Це переслідує нас весь сезон. Можемо добре показати себе з лідерами й втратити очки з прямими конкурентами. Не вистачає певного балансу.
– На цьому фоні почали ширитись чутки про зміну тренера. Бартуловіч заслуговує ще один сезон?
– До Младена в команді жодних претензій. У нього непогано виходить, як для фактично першого сезону в УПЛ у якості головного тренера. Хочемо працювати далі з Бартуловічем. Все подобається в його роботі, – сказав Будківський у коментарі Українському футболу.
Нагадаємо, за 3 тури до фінішу Зоря у турнірній таблиці УПЛ йде на сьомій сходинці, маючи у своєму доробку 36 очок.