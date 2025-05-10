– Матч із чемпіоном України не особливо запам’ятався яскравими гольовими моментами. Їх було дуже мало. Цьому є пояснення?

– Не погоджуся з вашою думкою. Шахтар мав хороші моменти для взяття воріт, і у нас вони були. Шахтар не ризикував особливо у цій зустрічі, адже у нього вилучили центрального захисника на 17-й хвилині матчу. Зоря теж не особливо ризикувала, адже розуміли, що якщо розкриємося, то нас можуть покарати. Тому й вийшов такий поєдинок.

"Епічно вийшло": форвард Зорі зізнався, чому сміявся після вилучення захисника Шахтаря

– Вилучення Алаа Грама завадило вам показати свій звичний футбол?

– Навпаки, це вилучення нам допомогло. Після цієї червоної картки у нас з’явилося більше впевненості у своїх силах.

– На початку другого тайму у Шахтаря був найнебезпечніший момент біля твоїх воріт – вихід віч-на-віч Кевіна. Як ти впорався з найкращим гравцем Шахтаря у весняній частині чемпіонату?

– Дякувати Богу, мені вдалося переграти суперника в тому епізоді.

– На 67-й хвилині зустрічі Невертон все ж таки забив гол, реалізувавши вихід віч-на-віч з тобою. Помічник арбітра зафіксував офсайд. Ти одразу зрозумів, що в цьому епізоді буде офсайд?

– Так. Тому особливо і не нервував. Я був упевнений, що було поза грою.

– Як тобі робота арбітра Олександра Шандора?

– Все було нормально. Наприкінці гри були у нас попередження, адже доводилося грати агресивніше. І суперник діяв так само.

– До фінішу сезону на Зорю чекають матчі з Поліссям та Карпатами. Які очікування від цих ігор?

– Нам важливо здобути перемоги у цих зустрічах. Потрібно показати свою найкращу гру та з гарним настроєм їхати у відпустку.

– Ти зіграв на нуль із Шахтарем. Це приємний факт для тебе?

– Так. Вперше в УПЛ я зіграв на нуль із "гірниками", це мені, звичайно ж, приємно. Хоча ігри без пропущених голів із Шахтарем у мене були ще на юнацькому рівні, – сказав Сапутін у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, Шахтар з 58-ма очками залишився на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ. Зоря з 37-ма пунктами сьома.

Шахтар втратив очки у матчі проти Зорі – "гірники" грали у меншості з 17-ї хвилини, Олександрія близька до срібла УПЛ