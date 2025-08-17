"У нас з Лукашем були хороші взаємини. Ми дружили і в Італії, і після цього періоду. Він мені розповідав, що грав за Динамо. А коли я перейшов у Зорю, він мені писав в Instagram, питав: "Де ти будеш жити? Де грає команда?" Я йому розповів, що у Києві, будемо грати на стадіоні Динамо. Він сказав: "О, супер, я там грав 3-4 роки, це класно".

Потім він мені розповідав про життя у Києві, що його тут знають. Ще рекомендував, до якого ресторану можна сходити. Словом, ми з Лукашем в хороших взаєминах і досі періодично розмовляємо", – сказав Мічін в інтерв'ю Football.ua.

Нагадаємо, Лукаш Теодорчик був гравцем Динамо у 2014-2016 рр. У складі команди поляк двічі ставав чемпіоном України та вигравав Кубок країни.

Петар Мічін грав за Удінезе з 2018 по 2022 рік. Перед початком сезону 2023/24 сербський півзахисник підписав контракт з Зорею.

