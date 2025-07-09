– Пилипе, чи розраховує на тебе наставник Зорі Віктор Скрипник? На цю тему писали багато в ЗМІ.

– Дійсно, розмова була. Вона відбулася через те, що в мене були пропозиції від інших клубів.

– Яким був підсумок вашої розмови?

– Якщо ми спілкуємося про Зорю, значить, я досі в команді. У мене ще рік контракту, тому буду намагатися на даному етапі приносити користь команді. А далі життя покаже. У всякому разі, головний тренер на мене розраховує.

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– А якщо знову надійдуть пропозиції?

– Якщо буде щось цікаве, то все може статися, трансферне вікно ще відкрите.

– Президент Зорі Євген Геллер говорив, що відпустить тебе тільки в закордонний клуб, щоб не посилювати конкурентів в УПЛ. Це правда?

– Так. Це відповідає дійсності.

– Але поки що не було пропозицій, від яких не можна відмовлятися?

– Ні, не було, – розповів Пилип Будківський у коментарі для Sport.ua.

Нагадаємо, що в сезоні 2024/25 33-річний нападник оформив 8 голів та 4 асиста за 29 матчів у складі Зорі.

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