Вінгер Зорі Даниїл Алефіренко може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно. За повідомленням "ТаТоТаке", до 23-річного гравця є предметний інтерес від двох команд УПЛ.

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Зокрема, конкретну пропозицію щодо трансферу гравця робив Рух, але футболіст відповів на запрошення львів'ян відмовою. Ще одним претендентом на півзахисника є Кривбас, який нині лідирує у чемпіонаті України.

Нагадаємо, Алефіренко – вихованець Металіста. На дорослому рівні дебютував за Зорю. Другу половину минулого сезону провів в оренді у Чорноморці. У поточній першості провів за луганців 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи. Його контракт з "мужиками" чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює Даниїла у 600 тисяч євро.

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