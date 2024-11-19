Янхель Еррера отримав травму латеральної перегородки правого плеча. Про це інформує офіційний Твіттер Жирони. Це – серйозна втрата для каталонської команди, адже Еррера є одним із її лідерів. Згідно з інсайдером Іваном Куїросом, Янхель вибув на термін від чотирьох до шести тижнів.

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Янхель Еррера має суттєву історію травм. Минулого року він вибував з гри двічі – у січні та квітні, на 43 і 41 день відповідно. Через це він був змушений пропустити 12 матчів за "червоно-білих". Сезоном раніше Еррера пропустив загалом 120 днів. Стільки ж він пропустив і в сезоні 2021/22.

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