Збірна Уругваю мала непростий виїзд в Болівію (0:0) на матч кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Зустріч болівійської команди з уругвайською проходила на понад 4000 метрів над рівнем моря. Грати в таких умовах дуже важко і для гравців приготували спеціальні кисневі балони.

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Кожен раз, коли м'яч опинявся у голкіпера збірної Уругваю Роше, він трішки тягнув час, щоб дати змогу своїм партнерам скористатися балоном. Найбільше цього потребував захисник Атлетіко Хосе Хіменес. Соцмережами розлетівся епізод, на якому оборонець стоїть біля воріт і вдихає кисень з балона прямо посеред матчу.

Вальверде та Дарвін Нуньєс зіграли лише 45 хвилин. Опинившись на лаві запасних, вони теж користувалися балонами.

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