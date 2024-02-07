Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про перехід Арсенія Батагова у Динамо Загреб. Буцімто клуби ведуть переговори і шанси на трансфер доволі високі. Як повідомляє "ТаТоТаке", чутки виявились лише чутками – нині захисник Зорі відновлюється після пошкодження, отриманого на зборах у Туреччині.

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Зазначається, що 21-річний футболіст точно залишиться у луганському клубі на друге коло сезону.

Нагадаємо, раніше інтерес до Арсенія, окрім Динамо Загреб, приписували нідерландському АЗ (який готовий був викласти за гравця 1 млн євро), клубу Серії А та київському Динамо.

Нагадаємо, контракт Батагова з Зорею чинний до 30 червня 2025 року. У поточному сезоні він провів за луганців 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 асисти. Також Арсеній допоміг молодіжній збірній України вперше в історії пробитись на Олімпіаду, яка влітку відбудеться у Парижі. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.

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