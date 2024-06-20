У четвер, 20 червня, під час тренування вінгер Жирони Віктор Циганков був відсутній у загальній групі збірної України. Як інформує Telegram-канал Бомбардир, гравець займався за індивідуальною програмою.

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров також не додав оптимізму в питанні участі Циганкова в грі зі Словаччиною. "У деяких футболістів є мікропошкодження, але я сподіваюся, що все буде нормально", – зазначив наставник під час передматчевої прес-конференції.

Матч Словаччина – Україна відбудеться в п'ятницю, 21 червня. Початок зустрічі – о 16:00. Нагадаємо, що Циганков вийшов у стартовому складі на попередню гру з Румунією, але був замінений на 63-й хвилині на Андрія Ярмоленка.

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