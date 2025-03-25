"Хлопці, звісно, засмучені. У роздягальні я не був, бо проходив допінг-тест. Висновки ми будемо робити, аналізувати наступного разу, як будемо збиратися. Ми розуміємо, що наша мета – це вихід на чемпіонат світу.

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Ці ігри були дуже важливі, інформативні, бо ми виграли та програли. Певні висновки були та будуть зроблені після переможного матчу, будуть зроблені висновки та проаналізуємо другу гру. Це топовий суперник, топова збірна, гарні гравці, грати проти таких команд хочеться, ми того прагнули. Ці ігри 100% інформативні, будемо намагатися вигравати більше таких ігор", – сказав Лунін в ефірі MEGOGO.

Нагадаємо, що після кожного матчу офіційні особи випадковим чином викликають по два гравці з кожної команди для перевірки на допінг. Додамо, що наразі проблеми з допінгом має зірка збірної України Михайло Мудрик. Очікується результат проби Б – йому загрожує дискваліфікація до 4 років.

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