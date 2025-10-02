Тарас Котів у свіжому випуску на YouTube каналі "Футбол 24" оцінив результат збірної України U-20 в грі проти Панами.

Збірна України U-20 не зуміла достроково забезпечити собі місце у плей-офф чемпіонату світу 2025, що проходить в Чилі.

Михайленко розкритикував Панаму після нічиєї з Україною: "Суперник збивав час у другому таймі – лягали, відпочивали"

У рамках другого раунду групового етапу підопічним Дмитра Михайленка не вдалося переграти одноліток із Панами (1:1), попри те, що "синьо-жовті" були явними фаворитами.

В завершальному турі синьо-жовті зустрінуться з іншим лідером квартету B – представниками Парагваю, які після двох турів також набрали 4 очки. Матч відбудеться у Сантьяго 3 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

У вирішальній зустрічі Україні не допоможе лідер команди Геннадій Синчук, який пропустить гру через перебір жовтих карток. Детальніше про це все – у новому відео на YouTube каналі "Футбол 24".

Україна U-20 не втримала перемогу над Панамою на ЧС-2025 – дві спроби вилучити українців, "синьо-жовті" майже в плей-офф