"Можливо, деякі букмекери чи експерти не очікували, що наша перша гра складеться саме так. Але я цьому радий. Треба дивитися на себе. Можливо, ми й здобули три очки, але на другу гру ми все одно повинні підійти до всього на тренуваннях якнайкраще.

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Попри те, що ми здобули три очки проти фаворита групи, ще нічого не вирішено. Ми вже подивилися відео про Україну. Вони програли першу гру, і ніхто не очікував такого результату. У них є чудові, талановиті молоді гравці, які вже є у великих клубах. Ми повинні бути дуже обережними і знову показати свою найкращу гру, щоб думати про перемогу чи нічию", – наводить слова Ганцко офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Словаччина – Україна розпочнеться вже сьогодні, 21 червня, початок о 16:00. Перший тур склався для команд по-різному: Словаччина сенсаційно здолала Бельгію (0:1), а Україна була розбита Румунією (0:3).

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