Тодішній тренер "Кадри" Чеслав Міхнєвіч дав чіткі вказівки представнику Астон Вілли, але той вчинив по-своєму.

Чемпіон Європи офіційно став головним тренером збірної Польщі

"Тренер хотів, щоб я тримав дистанцію з Мбаппе, але я не хотів цього робити. Думав, що якщо буду поряд із суперником, то дам йому менше шансів втекти. Я так і зробив, перші кілька сутичок все склалося добре. Потім був один момент, коли він отримав трохи місця. Я нічого не міг з цим вдіяти", – наводить слова Кеша Meczyki.

План поляків явно не спрацював – вони програли Франції 1:3, а нестримний Мбаппе оформив 2+1. Після ЧС-2022 Міхнєвіч залишився без роботи.

Помста Яремчука, кривдники Шахтаря, бойовитий Порту: хто з "андердогів" може здивувати у плей-офф ЛЧ