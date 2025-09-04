Вже 5 вересня Україна стартує у кваліфікації ЧС-2026 грою проти Франції. Попри номінальний статус домашнього матчу, зустріч відбудеться в Польщі через повномасштабну війну РФ проти нашої держави. Проте французькі футболісти впевнені, що поєдинок відвідає багато українських вболівальників.

"Підтримка вболівальників? Ми про це думаємо, знаємо, що в Польщі буде велика присутність українських фанатів.

Ми знаємо, через що вони зараз проходять. Футбол, національна збірна – це все іноді дає можливість людям, які переживають дуже складні часи, відволіктися хоча б на 90 хвилин" – цитує Жюля Кунде RMC Sport.

Нагадаємо, що в групі України, окрім Франції, є також збірні Ісландії та Азербайджану. Тільки краща команда квартету отримає прямий квиток на ЧС-2026, володар другого місця матиме шанс поборотися за вихід на Мундіаль в раунді плей-офф.

