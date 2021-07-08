"Я перебував поруч під час епізоду, не думаю, що це пенальті. Не можу конкретніше коментувати це, але вважаю, що рефері вчинив неправильно. Я не злий, в цілому рівень суддівства на турнірі був досить високим, скаржитися немає на що.

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Можливо, з цієї миті варто поставити для арбітрів мікрофон або камеру, щоб вони пояснювали свої рішення, говорили, що побачили і як сприймають епізод", – сказав Хьойберг в ефірі BT Sport

Нагадаємо, в кінці першого овертайму в ворота данців був призначений 11-метровий за нібито фол проти Рахіма Стерлінга. Момент з падінням англійця спровокував суперечки, але арбітр свого рішення не змінив. Харрі Кейн з "позначки" не зміг переграти Каспера Шмейхеля, але був першим на добиванні і забив переможний гол.

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