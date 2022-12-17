Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес відповів на слова Мбаппе, який вважає, що в Європі кращий рівень футболу, ніж у Південній Америці.

В серпні цього року Мбаппе зверхньо висловився щодо команд з Південної Америки, заявивши, що там гірше розвинений футбол, через що в останні роки саме європейські команди перемагали на Мундіалях. Воротар "альбіселесте" Еміліано Мартінес відповів зухвалому французу.

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"Мбаппе не знає достатньо речей про наш футбол, він ніколи не грав у Південній Америці. Якщо у вас немає цього досвіду, то не можете давати подібні коментарі. Але нічого. Французи знають, що ми – команда світового рівня, вони поважатимуть нас", – наводить слова Мартінеса RMCSport.

Нагадаємо, що вже завтра, 18 грудня, збірна Аргентини зможе довести Мбаппе і Ко його неправоту у фіналі Кубка світу. Початок гри о 17:00.

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