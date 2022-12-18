Лідер збірної Аргентини подражнив суперника кумедним танцем після сейву в серії пенальті – відео
21:52 - Читать на русском
Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес відзначився не лише вдалими діями в серії пенальті у фіналі ЧС-2022.
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 4 : 2 )
завершено
23’ Ліонель Мессі
36’ Анхель Ді Марія
109’ Ліонель Мессі
Кіліан Мбаппе 80’
Кіліан Мбаппе 82’
Кіліан Мбаппе 118’
23’ Ліонель Мессі
36’ Анхель Ді Марія
80’ Кіліан Мбаппе
82’ Кіліан Мбаппе
109’ Ліонель Мессі
118’ Кіліан Мбаппе
Мартінес відбив удар Комана в післяматчевій серії, після чого вирішив відсвяткувати у своїй вже фірмовій манері.
Аргентина – Франція –3:3 – відео голів і огляд фіналу ЧС-2022 з хет-триком Мбаппе і дублем Мессі
Голкіпер підвівся на ноги та зробив оригінальний рух плечима, наче дражнячи суперника, показавши, що йому було дуже легко впоратись з цим ударом.
До слова, Аргентина стала чемпіоном світу, здолавши Францію в серії пенальті (4:2). Основний та додатковий час завершились з рахунком 3:3.
ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter