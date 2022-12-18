Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес відзначився не лише вдалими діями в серії пенальті у фіналі ЧС-2022.

Мартінес відбив удар Комана в післяматчевій серії, після чого вирішив відсвяткувати у своїй вже фірмовій манері.

Аргентина – Франція –3:3 – відео голів і огляд фіналу ЧС-2022 з хет-триком Мбаппе і дублем Мессі

Голкіпер підвівся на ноги та зробив оригінальний рух плечима, наче дражнячи суперника, показавши, що йому було дуже легко впоратись з цим ударом.

До слова, Аргентина стала чемпіоном світу, здолавши Францію в серії пенальті (4:2). Основний та додатковий час завершились з рахунком 3:3.

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті