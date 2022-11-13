Ворскла розписала нічию з СК Дніпро-1 (1:1) в рамках 13-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Підопічні Олександра Кучера не змогли продовжити переможну серію, яка налічувала 4 матчі. Хоча починалося все оптимістично – в середині першого тайму Довбик та Піхальонок створили гол. По перерві ситуація була дзеркальною – забив Василь Кравець.

СК Дніпро-1 вдруге у сезоні втратив очки, не зумівши обіграти Ворсклу – курйозний гол і божевільна кінцівка

Фінальний свисток зафіксував нічию. СК Дніпро-1 лише вдруге в нинішньому сезоні втратив очки, але продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ. Ворскла тепер має у своєму активі 15 очок та піднялася на 9-те місце.