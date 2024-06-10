Півзахисник Вереса Владислав Шарай може покинути рівненський клуб. За інформацією журналіста Дмитра Вєнкова, 27-річний вінгер входить у сферу інтересів одразу декількох клубів з України та Європи.

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Гравцем цікавляться дві польські команди, представник чемпіонату Туреччини, декілька клубів УПЛ та першолігові Буковина і Вікторія. Зазначається також, що керівництво Вереса хоче зберегти свого лідера, контракт з яким спливає 30 червня, і веде перемовини щодо продовження угоди.

Нагадаємо, Шарай – вихованець донецького Олімпіка. Виступав за Авангард, Суми, Альянс та Інгулець. До Вереса приєднався у липні 2022 року. Минулого сезону провів за рівнян 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив 5 голів. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

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