26-річний футболіст не виступатиме за рівненський клуб у наступному сезоні. Дахновським цікавиться першолігова Буковина, повідомляє ТаТоТаке. Гравець вже перебуває у розташуванні клубу з Чернівців.

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У минулому сезоні Віталій Дахновський провів 32 матчі за Верес, у яких забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 400 тисяч євро.

Нагадаємо, що Буковина посіла 7-ме місце у Чемпіонській групі Першої ліги сезону 2024/25. В червні цю команду очолив екс-тренер Оболоні Сергій Шищенко.

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