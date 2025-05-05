"З'явилася інформація, що два президенти, ми знаємо про стосунки Геннадія Буткевича та Івана Надєїна, принципово попередньо про це вже домовились. Навіть можемо назвати суму – близько 300 тисяч доларів. Взимку можна було це зробити дешевше, але прийшов Батіста", - сказав Співаковський в ефірі YouTube-каналу ТаТоТаке.

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Додамо, що Микола Гайдучик виступає за рівненський клуб з 2021 року. У поточному сезоні 25-річний нападник провів 30 матчів за Верес, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 400 тисяч євро, контракт Гайдучика з рівненським клубом розраховано до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, наразі Полісся посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ. В доробку житомирців 43 набрані бали після 27-ми турів.

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