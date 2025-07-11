До команди Сергія Шищенка приєднався 26-річний фланговий півзахисник Віталій Дахновський, повідомляє прес-служба клубу.

Шищенко офіційно підписав українця з досвідом виступів у Іспанії

Футболіст, який останні п’ять сезонів захищав кольори рівненського Вереса, підписав з Буковиною контракт строком на два роки – до 30 червня 2027 року. В новому клубі він виступатиме під восьмим номером.

Вихованець львівського футболу має значний досвід виступів на професійному рівні. Зокрема, за Верес у різних турнірах він провів 130 матчів, забив 15 голів і зробив 19 асистів. Крім того, у 2020 році Віталій допоміг команді виграти Першу лігу і підвищитися до Прем’єр-ліги. До цього він грав за молодіжні команди Львова, а також за польську Віслу (Сандомир).

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