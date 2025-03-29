"З ФК Львів тоді поїхали на перегляд я, Сашко Романчук, Олег Горін та Юрій Шпирка. Я там травмувався – в коліні накопичилася рідина, і мене не взяли. Горін також до команди тоді не потрапив, бо захворів на бронхіт. А ось Романчук і Шпирка залишилися.

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Романчук потім взагалі зробив хорошу кар’єру. Спочатку він у ФК Львів виступав, потім у Дебрецені, а зараз є одним з ключових гравців Кривбаса у захисті. Шпирка у складі Динамо став найкращим бомбардиром чемпіонату U-21, але потім в нього чомусь не склалося. Зараз він дітей тренує, якщо я не помиляюся", ‒ сказав Дахновський в інтерв'ю Sport-Еxpress.

Нагадаємо, Віталій Дахновський з 2020 року виступає за Верес. У нинішньому сезоні на його рахунку 22 матчі, 2 голи та 3 асисти за рівненський клуб.

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