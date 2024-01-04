"У минулому сезоні, в усіх сенсах цього слова, пожертвував своїм здоров’я, щоб команда залишилась в УПЛ. Не знаю, допоміг я чи ні… Спочатку перелом кістки, з яким я грав на уколах. Згодом у перехідних матчах надрив зв’язки, тому пропустив збори. Потім були ще певні ускладнення, тож пропустив ще більше, ніж очікувалось.

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Важко було набирати форму, але під кінець осінньої частини пару турів я вже почувався добре. Чомусь отримував мало ігрового часу, але це коментувати не збираюсь.

Це була моя ініціатива дограти минулий сезон з пошкодженням? Тренерський штаб взагалі не наполягав. Суто моя ініціатива була дограти сезон та допомогти команді. Я відчував, що можу і маю бути корисним. Я тренувався з великим болем, адже під час тренувального процесу вирішив обійтися без уколів та таблеток, тому що це шкодить здоров’ю.

Тренерський штаб знав цю інформацію, тому вони з розумінням ставився до того якщо я не міг на тренуваннях викладатися на 100%. Перед матчами робив 2 уколи та випивав 3 таблетки і тоді біль на 70% зникала", – поділився Кльоц в інтерв'ю Українському футболу.

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