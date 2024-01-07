Український півзахисник Миная Єгор Твердохліб успішно пройшов медогляд у Кривбасі, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, термін угоди 23-річного хавбека з криворіжцями розрахований на 4 роки. Контракт Єгора з лідером УПЛ буде підписаний сьогодні-завтра.

Нагадаємо, Твердохліб перейшов у Минай влітку 2022 року у статусі вільного агента з Гірник-Спорта. У поточному сезоні провів за "лисів" 15 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. Його контракт з клубом чинний до 30 червня 2025 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у 500 тисяч євро.

Раніше повідомлялось, що гданська Лехія готова була викласти за Єгора 300 тисяч доларів, але закарпатці підняли цінник до 400 тисяч. Кривбасу вдалося трохи збити вартість гравця шляхом прописаних в угоді бонусів, однак офіційна сума угоди поки невідома.

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