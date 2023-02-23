Лідер Тоттенхема переніс операцію – терміни повернення невтішні
20:25 - Читать на русском
Родріго Бентанкур повернеться на поле не раніше листопада.
Півзахисник Тоттенхема Родріго Бентанкур зможе повернутися до гри у футбол тільки в листопаді 2023 року. Як інформує Sky Sports, 25-річний уругваєць переніс успішну операцію на лівому коліні.
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У матчі 23 туру чемпіонату Англії між "шпорами" і Лестером Бентанкур отримав розрив хрестоподібної зв'язки і був замінений на 65-й хвилині.
У нинішньому сезоні Родріго зіграв у чемпіонаті Англії 18 матчів, у яких забив 5 голів. Також на рахунку уругвайця 1 гол у 6 матчах групового етапу Ліги чемпіонів.
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