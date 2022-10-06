Півзахисник СК Дніпро-1 Валерій Лучкевич, скоріш за все, ще не скоро з'явиться на футбольному полі.

У грі проти Вадуца Лучкевич впав на газон після боротьби за м'яч, після чого Валерія одразу замінили.

Ліга Європи: Ман Юнайтед втримав перемогу над Омонією з асистом Роналду, ПСВ знищив Цюріх, файєр-шоу в Швеції

Як зазначає Telegram-канал BABELYUK M.D., українець травмувався внаслідок удару по коліну, яке відхилилось у характерній для подальшого розриву передньої хрестоподібної зв’язки. Скоріш за все, у Лучкевич розрив "хрестів", а відновлення триматиме від 6 до 9 місяців.

Додамо, що Валерій вийшов на поле на 46 хвилині, а вже через 4 його замінили назад. Поєдинок проти Вадуца завершився результативною нічиєю 2:2.

СК Дніпро-1 не обіграв Вадуц у матчі Ліги конференцій – травма до сліз, гол плюс пас Довбика і провал оборони