Форвард СК Дніпро-1 Олександр Філіппов покине команду Юрія Максимова, повідомляє Sport.ua.

СК Дніпро-1 знайшов підсилення у таборі невдахи УПЛ – це може бути перший для Максимова і Ко трансфер "на вхід"

Контракт 31-річного нападника зі "спортклубівцями" спливає 30 червня і сторони не змогли домовитись щодо його пролонгації.

За інформацією джерела, окрім чотирьох клубів УПЛ, футболіста у своїй команді хотів бачити також представник Першої ліги – Металіст 1925. Однак у підсумку Олександр зупинив свій вибір на Олександрії, відгукнувшись на особисте запрошення Руслана Ротаня.

Нагадаємо, Філіппов підписав зі СК Дніпро-1 річний контракт у серпні 2023-го. За цей час він провів у складі команди 27 матчів, у яких відзначився 9 голами та 3 асистами. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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