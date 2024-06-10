"Так, є доволі немаленька заборгованість. Сподіваємось, що клуб солідний і зробить все можливе, щоб розрахуватися з гравцями. Тому що ми виконували свою роботу і викладались на сто відсотків", – цитує Філіппова Tribuna.com .

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Нагадаємо, що в клубі є кількамісячна заборгованість по зарплаті перед гравцями, тому Дніпру-1 заборонили реєструвати нових.

До слова, Філіппов підписав річний контракт з клубом у серпні 2023-го. За цей час він провів за СК Дніпро-1 27 матчів, у яких відзначився 9 голами та 3 асистами. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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