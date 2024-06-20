"Академія Пушкаша – хороша команда. Неодноразово доводилося грати проти них під час виступів у чемпіонаті Угорщини. В них хороший рівень, вони є одними з лідерів чемпіонату. Це непростий суперник, але якщо якісно підготуємося, їх можна проходити.

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Вони поєднують і непогану роботу з м'ячем, і вміння боротися. Думаю, наш суперник рівня приблизно топ-6 чемпіонату України.

Наша задача – максимально якісно підготуватися до цих ігор. Всі розуміють, наскільки єврокубки є важливими для нас. Маємо вдало стартувати і отримати хороші результати. Сподіваємось, що це лише початок, і в нас буде ще не один раунд", – цитує Лєднєва офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, свого часу Богдан на правах оренди з Динамо виступав у чемпіонаті Угорщини за Фехервар і грав проти майбутнього суперника дніпрян. Матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 25 липня та 1 серпня 2024 року.

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