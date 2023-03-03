"Як зміг опинитись в СК Дніпро-1 після нескінченних оренд в Маріуполь? Я переходив у СК Дніпро-1 спочатку в оренду на пів року. Потім клуб запропонував мене викупити. Почали домовлятися з Шахтарем. Ціна влаштувала, та й не заперечував стати гравцем СК Дніпро-1 на повноцінній основі. Ось так усе й зрослося.

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Сподіваюся, що ми разом із СК Дніпро-1 будемо досягати успіхів і радіти їм. Чи правда, що Йовічевіч хотів запросити в Шахтар після роботи в СК Дніпро-1? З його боку такого не було, він не дзвонив мені, нічого не говорив. А Шахтар влітку зі мною зв'язувався, так. Але все дуже швидко затихло", – поділився Піхальонок в інтерв'ю Fanday.

Додамо, що Олександр зіграв у 24 поєдинках за СК Дніпро-1 у поточному сезоні, в яких відзначився 7 голами та 6 асистами.

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