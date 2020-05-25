Лідер Шальке Сердар вилетів до кінця сезону

Півзахисник гельзенкірхенського Шальке Суат Сердар не допоможе команді у фінальній частину сезону 2019/20 в німецькій Бундеслізі.

Хавбек травмував коліно в матчі 27-го туру проти Аугсбурга, повідомляє Sport1.

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У понеділок детальне обстеження Сердара виявило розрив зовнішньої зв'язки лівого коліна. Таким чином, Шальке втратив свого головного бомбардира в чемпіонаті (7 голів). Ця подія лише загострює кризу Гельзенкірхена, який не перемагав у Бундеслізі від січня.

У нинішньому сезоні Суат Сердар провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 1 асист. Упродовж кампанії 23-річний півзахисник вже вилітав через ушкодження м'язів, колін і перелом пальця.

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