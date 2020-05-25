toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
АРТЕМ МІЛЕВСЬКИЙ ШАХТАР - РУХ УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Лідер Шальке Сердар вилетів до кінця сезону

19:48 46 Читать на русском
Лідер Шальке Сердар вилетів до кінця сезону
Суат Сердар / AFP

Півзахисник гельзенкірхенського Шальке Суат Сердар не допоможе команді у фінальній частину сезону 2019/20 в німецькій Бундеслізі.

 
Едуард Льовен 7’
Ноа-Жоель Саренрен-Базі 76’
Серхіо Кордова 90+1’
7’ Едуард Льовен
76’ Ноа-Жоель Саренрен-Базі
90+1’ Серхіо Кордова

Хавбек травмував коліно в матчі 27-го туру проти Аугсбурга, повідомляє Sport1.

Аугсбург після розгрому Шальке добив "кнаппен" троллінгом

У понеділок детальне обстеження Сердара виявило розрив зовнішньої зв'язки лівого коліна. Таким чином, Шальке втратив свого головного бомбардира в чемпіонаті (7 голів). Ця подія лише загострює кризу Гельзенкірхена, який не перемагав у Бундеслізі від січня.

У нинішньому сезоні Суат Сердар провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 1 асист. Упродовж кампанії 23-річний півзахисник вже вилітав через ушкодження м'язів, колін і перелом пальця.

Шальке ганебно програв Аугсбургу – 2:22 для "кнаппен" за дев'ять останніх матчів

blog_ava
Сьомін визнав, що поспішив покинути Динамо заради Локомотива
08:27
4606
Теги
Шальке Шальке Німеччина Суат Сердар Суат Сердар Шальке - Аугсбург
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
29
хв
Борусія Дортмунд
19:30
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук