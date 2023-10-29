Півзахисник "гірників" і збірної України Георгій Судаков розповів про спроби колишніх одноклубників перетягнути його в Європу.

"Спілкувався з Мудриком і Трубіним. Вони хочуть, щоб я переходив на новий рівень та перебрався у європейський клуб.

Судаков потрапив до сфери інтересів Арсенала, Челсі та ще трьох іменитих клубів

Це вихід із зони комфорту, інші мова, культура, зовсім інше життя. Вони вже з цим зіштовхнулися.

Вони сказали, що коли я переїду в Європу – це буде зовсім інший рівень футболу, адже ти конкуруєш з футболістами топ-рівня, які коштують по 100 мільйонів, і ти – серед них", – сказав Судаков в інтерв'ю Sportarena.

До слова, раніше повідомлялось, що за Георгієм пильно стежать Ювентус, Арсенал, Челсі, Бенфіка та Брайтон.

Нагадаємо, контракт Судакова з Шахтарем чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро.

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